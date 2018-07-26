Кличко: Мы делаем все, чтобы как можно быстрее решить проблемы, которые вызвала стихия в столице

Мэр столицы заверил, что с ситуацией, которая произошла, справятся в короткий срок.

Мер Киева Виталий Кличко выехал на перекресток улиц Елены Телиги и Кирилловской, где в результате сильного ливня частично разрушен участок путепровода, который закрыт на капитальный ремонт.

Мэр заверил, что с ситуацией, которая произошла, справятся в короткий срок, сообщает пресс-служба мэра.

“Большой поток воды вымыл песок с участка путепровода, где происходят работы по капитальному ремонту. В связи с этим повреждена часть конструкции. Завтра, после детального обследования, у нас будет больше информации: на сколько у нас задерживается сдача в эксплуатацию этого объекта. Сейчас руководитель “Киевавтодора” заверил меня, что задержка будет на 2-3 недели, - отметил Кличко. - Очень хорошо, что никто не пострадал. И мы делаем все, чтобы как можно быстрее решить эти проблемы, которые вызвала стихия в городе”, - сказал мэр столицы.

Также Кличко прокомментировал ситуацию в других частях Киева: на станциях метро Левобережная, Дорогожичи и Шулявская.

Так, по его словам, на многих улицах устаревшие ливнестоки не приспособлены к такоему количеству воды, ведь за несколько часов стихии в Киеве выпала трехмесячная норма осадков.

“Действительно, есть проблемы на Левобережной. У нас в этом году там запланированы работы по обустройству системы ливнестоков, поскольку старые не справляются с таким количеством воды. До конца этого года новая система на Левобережке будет”, отметил Кличко.

Что касается Дорогожичей и Шулявской, где произошло сильное подтопление, мэр отметил, что подобная ситуация - чрезвычайная.

“Когда вода сойдет, сможем установить точную причину, почему так произошло. Сейчас же знаем, что обесточивание стало причиной того, что насосы перестали откачивать воду. Большая вероятность, что произошло это из-за отключения электроэнергии во время грозы”, - отметил мэр.

В свою очередь генеральный директор КК “Киевавтодор” Александр Густелев отметил, что около 60-ти лет ливнестоки, протяженность которых в Киеве - 800 километров, не реконструировали.

“Нельзя за 2-3 года отремонтировать то, что не ремонтировалось 50-60 лет. Путепровод, на котором мы с вами находимся, построен в 1965 году и с тех пор ни разу его капитально не ремонтировали”, - отметил Густелев.

Он также прокомментировал ситуацию относительно подтопления возле станции метро Левобережная.

“Уже более 40 лет существует проблема запруднення Левобережной. Сегодня уже есть проект реконструкции и в ближайшее время мы ее начнем”, - сказал Густелев.

Виталий Кличко отметил, что для того, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные ситуации, на большинстве дорожных объектов, где выполняют капитальные ремонты, переводят также и систему ливневой канализации.

“Переложить 1600 километров дорог и отремонтировать все ливнестоки в короткие сроки невозможно. Но мы делаем все, чтобы во время ремонтных работ на дорогах, где перекладывают асфальт, также меняли и коммуникации, проложенные под дорогой”, - подчеркнул Кличко.