Бюджетников Киева незаконно "загоняют" в Ощадбанк - эксперт

В Киеве продолжается активное незаконное давление на бюджетные организации с требованием перевести счета из коммерческих банков, в которых они обслуживаются, в госбанк, а именно «Ощадбанк», отмечает глава ОО «Ассоциация защиты финансовых прав» Анна Рак.

Как сообщалось, процесс принудительного перевода счетов начался после протокольного решения Кабинета министров №76 от 11.09.2014 г., которым было поручено государственным органам и бюджетным организациям организовать заключение договоров на получение сотрудниками заработной платы исключительно в государственных банках.

Несмотря на то, что Министерство финансов Украины официально признало, что протокольное решение не соответствует действующему законодательству, и не является обязательным для исполнения на местах, отмечает Анна Рак, давление на бюджетников только усиливается.

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В частности, департамент финансов КГГА 5 декабря разослал всем бюджетным учреждениям Киева письмо с требованием срочно, до 17.00, 8 декабря предоставить информацию о «проведенной работы по состоянию выполнения предыдущего письма Департамента» с требованием перевести счета в государственные банки.

Помимо этого, как отмечает Анна Рак, «Ощадбанк» со своей стороны также активно рассылает по бюджетным организациям и райадминистрациям «письма счастья», в которых сообщает о необходимости перевода счетов на обслуживание в госбанк.

Хотя руководство "Ощабанка" опровергало распространение подобных писем, называя такие рассылки «конкуренцией», однако содержание этих писем ставит под сомнение понятие конкуренции как таковой, отмечает эксперт.

«Работники бюджетных организаций сферы образования жалуются нам, что за отказ менять банк им угрожают увольнениями, а любые обращения педагогов к руководству с просьбой не менять банк, вызывают лишь недовольство и опять же угрозы увольнения», - рассказывает глава Ассоциации.

Комментируя данную ситуацию, юристы коммерческих банков отмечали в действиях КГГА противоречие действующему законодательству, поскольку работник имеет право самостоятельно выбирать коммерческий банк для обслуживания и смена банка может происходить исключительно с разрешения работника. В частности, в соответствии со статьей 24 Закона Украины "Об оплате труда" выплата заработной платы может производиться через учреждения банка только при условии личного письменного согласия работника.