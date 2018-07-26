В «Киевавтодоре» объяснили, почему столицу затапливает во время сильных ливней

В компании отметили, что значительная часть сточной системы города нуждается в обновлении.

В коммунальной корпорации «Киевавтодор» заявляют, что затопления участков дорожно-транспортной сети столицы после аномально сильных дождей возникают, поскольку ливневые канализации не могут пропускать такое количество воды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал генеральный директор «Киевавтодора» Александр Густелев на пресс-брифинге по преодолению последствий непогоды в столице, которая вызвала подтопление ряда дорог, в частности, размытия опор путепровода на перекрестке улиц Елены Телиги и Кирилловской.

«Выпала трехмесячная норма осадков за несколько часов. Никакая канализация с таким потоком не справится. Был аномальный ливень... Вчера кто из вас был на путепроводе на пересечении Телиги и Фрунзе, мог увидеть, что делала вода: вода шла по дороге где-то по пояс... Кто в этом виноват? На сегодняшний день ливневая канализация работала в обычном режиме, пропускная способность ее не позволяет пропускать трехмесячную норму воды. Нет такой системы, даже в мире, которая может пропустить такую норму воды за несколько часов... Виновна погода и аномальные условия в первую очередь», - подчеркнул Густелев.

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Он также отметил, что коммунальные службы, учитывая прогноз синоптиков, проверили канализационные системы. «Все районы перед ливнем на этой неделе ливневую канализацию отрабатывали три раза», - заверил Густелев.

Он также сообщил, что проводится служебное расследование по преодолению последствий непогоды на каждом участке дорожно-транспортной сети города. «На сегодняшний день мы проводим соответствующее служебное расследование о том, что произошло на каждом участке», - отметил руководитель «Киевавтодора».

В то же время он отметил, что значительная часть сточной системы города нуждается в обновлении, так как построена давно, на отдельных участках - 70 лет назад. По его словам, во время реконструкции улиц происходит строительство новых ливневых канализаций, но это длительный процесс. «Более 40 лет топит территорию метро «Левобережная», потому что соответствующая система канализации не готова к системному пропуску воды. Ее надо реконструировать. Более 40 лет она нуждается в реконструкции. Мы готовы сейчас к реконструкции, мы два года работали над проектом, и в этом году начинаем работы», - отметил руководитель «Киевавтодора». «Поэтому сегодня сказать, почему произошло затопление, то именно потому, что мы не занимались системой канализации. Лишь последние 3-4 года мы только начинаем этим заниматься. На сегодняшний день система ливневой канализации составляет 2,7 тыс. км», - сказал Густелев.

Как сообщал УНИАН, в Киеве стихия вчера разрушила часть путепровода на пересечении улиц Телиги и Кирилловской.