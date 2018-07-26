Обвал моста в Киеве: несущая конструкция путепровода не повреждена, движение транспорта возобновлено (видео)

На сегодняшний день уже частично ликвидированы последствия вчерашней непогоды.

Несущая конструкция путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской, опоры которого размыло из-за сильного ливня, не повреждена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александр Густелев на пресс-брифинге по преодолению последствий непогоды в столице, которая вызвала подтопление ряда участков дорожно-транспортной сети города, в частности, размытие опор путепровода на пересечении улиц Телиги и Кирилловской.

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«Самые большие разрушения произошли на путепроводе на пересечении улицы Телиги и Кирилловской. Уже есть оценка специалистов, в том числе института, который проектировал капитальный ремонт этого объекта, - несущая конструкция путепровода не повреждена. Это главное», - сказал Густелев.

По его словам, разрушение произошло на участке, который был на капитальном ремонте. «Произошел размыв конуса и части конструкции переходной плиты. Большая часть песка, которая была в конусе, сошла на улицу Кирилловскую - на улице образовался слой песка более чем в 60-70 см. Примерно 1,5 тыс. кубов песка сошли на проезжую часть улицы Кирилловской», - добавил руководитель «Киевавтодора».

По его словам, на сегодняшний день уже частично ликвидированы последствия вчерашней непогоды. Густелев подчеркнул, что объект усилят дополнительными силами, «чтобы не сорвать сроки ввода в эксплуатацию путепровода».

Также Густелев добавил, что движение транспорта по путепроводу возобновлено.

Как сообщал УНИАН, 25 июля из-за сильного ливня произошло размытие опор путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской, на котором осуществляются работы по капитальному ремонту.