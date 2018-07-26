Не работали насосы: в "Киевавтодоре" объяснили, почему затопило тоннель на "Дорогожичах"

Руководитель «Киевавтодора» отметил, что специалисты работают над тем, чтобы сделать невозможным повторение ситуации в будущем.

Затопление территории возле станции метро «Дорогожичи» произошло из-за отключения канализационных насосов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александр Густелев на пресс-брифинге по преодолению последствий непогоды в столице, которая стала причиной подтопления ряда участков дорожно-транспортной сети города.

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«Затопление возле «Дорогожичи» составило 2,20 метра. В этом месте четыре насосные станции, которые откачивают поток воды. Но, как определили эксперты, был перебой с поставками электроэнергии, сработала автоматика, которая выключила все четыре насоса, которые должны были работать. Отключило полностью всю систему - и за считанные минуты была наполнена полностью чаша водой», - отметил Густелев и добавил, что на данный момент работа насосов восстановлена.

Также руководитель «Киевавтодора» отметил, что специалисты работают над тем, чтобы сделать невозможным повторение ситуации в будущем.

Как сообщал УНИАН, в коммунальной корпорации «Киевавтодор» заявляют, что затопление участков дорожно-транспортной сети столицы после аномально сильных дождей возникают, поскольку ливневые канализации не могут пропускать такое количество воды.