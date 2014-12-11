В Киеве появится посольство Австралии

Об этом сообщил премьер-министр Австралии Тони Эбботт в ходе двусторонней встречи с президентом Украины Петром Порошенком.

"У нас в Украине находится только временное дипломатическое представительство, но с февраля следующего года в Киеве уже будет работать постоянное посольство", - заявил Эбботт.

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Президент Украины прибыл в Австралию 10 декабря. В ходе визита Петр Порошенко посетит Мельбурн, Сидней и Канберру. По сообщению пресс-службы президента, Порошенко проведет встречи с генерал-губернатором Австралии Питером Косгроувом и с членами австралийской рабочей группы, расследующей причины катастрофы Боинга 777, сообщает ZN.ua.

В программе визита у Петра Порошенко намечены встречи с представителями деловых кругов Австралии, в ходе которых планируется обсуждение перспектив инвестирования в украинскую экономику. Стороны коснутся и сотрудничества в сфере ядерной энергетики, в частности обсудят возможность поставок урана из Австралии.