На станциях метро "Нивки" и "Героев Днепра" жетон можно будет купить только через автоматы

В то же время представители предприятия сообщили, что приобрести бесконтактные карточки и пополнить их пассажиры смогут в кассах метрополитена.

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Также в пресс-службе напомнили, что программа по продаже жетонов с помощью автоматов уже введена на станциях «Почтовая площадь», «Кловская», «Театральная», а на станциях «Демеевская» и «Голосеевская» продажа жетонов, бесконтактных карточек и их пополнение полностью осуществляется с помощью автоматов.

Как сообщал УНИАН, в сентябре начальник коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский заявил о переходе столичной подземки на автоматизированную систему прохода пассажиров и постепенное изъятие жетонов из оборота.

Справка УНИАН. Киевский метрополитен имеет три действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых составляет около 69 км. К услугам пассажиров 52 станции с тремя пересадочными узлами. Парк пассажирских вагонов метрополитена насчитывает 824 единицы.