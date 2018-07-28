В Киеве в столкновениях во время акции протеста против застройки экопарка "Осокорки" травмированы пять человек – активисты
В Киеве во время акции протеста против застройки экопарка «Осокорки» произошли столкновения, травмированы пять человек.
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Об этом партия «Национальный корпус» сообщает в Facebook.
«Активисты Национального корпуса и Национальных дружин совместно с местной общиной вышли на мирную акцию протеста против незаконной застройки экопарка «Осокорки» ... Застройщик банк «Аркада», несмотря на многочисленные обращения местных жителей и нарушения норм законодательства, пытается построить жилой комплекс на территории экопарка, в который входят озера Небреж, Тягле и Мартышев», - сказано в сообщении.
Однако, прибыв на место, участники акции столкнулись с неизвестными вооруженными людьми в масках, которые не позволяли снести незаконно установленный забор.
На место проведения мирной акции застройщик вызвал полицию, которая задержала нескольких активистов.
В процессе задержания силовики использовали спецсредства, газовые баллончики, несмотря на то, что рядом были женщины и дети. Также газ применили и в отношении народного депутата Украины Олега Петренко, который пытался освободить задержанных.
«Действия полиции были крайне агрессивны, это подтверждает мнение, что она действовала по заказу застройщика», - заявили активисты.
«В результате были травмированы пять участников мирной акции, некоторые из них с тяжелыми травмами головы были госпитализированы. Также полиция жестоко избила и абсолютно нелегально увезла двух активистов в участок, однако усилиями общественности их удалось отстоять», - сообщили в «Нацкорпусе».