Комиссия Киевсовета инициирует переименование ряда улиц, в том числе Щорса и Чапаева

Об этом на своей странице в соцсети написал депутат Киевсовета и член этой комиссии Павел Бригинец. По его информации, улицу Щорса в Печерском районе предлагается переименовать в улицу Евгения Коновальца, а улицу Чапаева в Шевченковском районе - в улицу Вячеслава Липинского.

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Согласовано также проспект 40-летия Октября в Голосеевском районе переименовать в Голосеевский проспект.

«Комиссия приняла ряд решений о переименовании некоторых улиц Киева. Например, улицу Крупской в Дарницком районе комиссия предлагает переименовать в улицу Павла Чубинского, улицу Ленинскую в Святошинском районе - в улицу Петра Дорошенко», - сообщил депутат.

По словам Павла Бригинца, комиссия поддержала следующие переименования: улицу Крыленко в Святошинском районе - в улицу Алексея Береста; переулок Чеслава Белинского в Шевченковском районе - в переулок Аллы Горской; улицу Академика Шлихтера в Днепровском районе - в улицу Вифлеемскую; улицу Юрия Коцюбинского в Шевченковском районе - в улицу Владимира Винниченко; улицу Максима Горького в Соломенском районе (Жуляны) - в улицу Анатолия Лупиноса; улицу Максима Горького в Дарницком районе (Бортничи) - в улицу Кирилла Осьмака.

«На рассмотрение комиссии также вносилось предложение переименовать бульвар Давыдова в Днепровском районе в бульвар Виктора Некрасова, однако в результате обсуждения выяснилось, что местные жители категорически против такого переименования, поэтому комиссия приняла решение не переименовывать бульвар Давыдова, а именем Некрасова назвать одну из других улиц Киева», - отметил Павел Бригинец.

Проекты решений, которые будут подготовлены по перечисленным 11 улицам, переименование которых согласовано, должны пройти рассмотрение постоянных комиссий Киевсовета и потом будут вынесены в сессионный зал, отметил Павел Бригинец.