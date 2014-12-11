В Киеве полностью сгорел паб (фото, видео)

В Киеве в первой половине дня сгорел паб "Портер", который находится в Соломенском районе на улице Клименко, сообщает корреспондент ТСН.

Пожарные прибыли на вызов и через 30 минут пожар потушили, однако сила возгорания была такой, что большое помещение выгорело дотла.

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Очаги возгорания, по предварительным данным, находились как на летней площадке заведения, так и внутри.

Пожарные подозревают поджог, поскольку огонь распространился слишком быстро и был очень мощным.

В настоящее время возгорание полностью ликвидировано, представители милиции на место происшествия пока не прибыли. Напомним, 29 октября в Киеве загорелся кинотеатр "Жовтень", который расположен в центре столицы на улице Константиновской.