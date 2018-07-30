Кличко: у Киева есть большой потенциал, чтобы в короткий срок стать европейской столицей

По его словам, за последние годы Киев существенно изменился. Появляются качественные дороги, открывается много новых культурных объектов и объектов социальной инфраструктуры. Также город становится более комфортным в плане отдыха.

Кличко призвал жителей, киевлян и гостей города посетить обновленный парк "Владимирская горка", а также пройтись новой лестницой с Пейзажной аллеи на Подол к урочищу Гончары-Кожемяки. Это - уже обустроена часть большого туристического маршрута, который в будущем соединит Пейзажную аллею с Аркой дружбы народов. Посетить парк Наталка, где недавно открыли после реконструкции вторую очередь зоны отдыха.

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«Мы меняем наш город. Делаем новые дороги, парки и скверы. Я уверен, что Киев имеет огромный потенциал, а мы работаем над тем, чтобы в короткий срок сделать его действительно комфортным городом. Чтобы по всем стандартам жизни это была настоящая европейская столица», - заявил Кличко.

Напомним, что обновленные лестницы с Пейзажной аллеи на Подол к урочищу Гончары-Кожемяки открыли 17 июля этого года. Последний раз капитальный ремонт лестниц и прилегающей территории происходил полвека назад. В 2016 году было принято решение о реконструкции. Деревянные лестницы в урочище Кожемяки находились в полуразрушенном аварийном состоянии, их демонтировали. Новые - сделаны из бетона, однако сами ступеньки, - как и раньше, деревянные – из износостойкой и влагозащищенной термодревесины.

Лестницы, длина которых больше 200 метров, состоят из 247 ступенек. Реконструкция лестницы обошлась городу в 15 млн гривень.

Вечером ступеньки подсвечиваются - LED освещение установили в перилах. На склонах рядом осуществили благоустройство и озеленение территории. Укрепили склоны, на аллее туристического маршрута построили общественную уборную. Установили также тревожную кнопку, камеры видеонаблюдения на лестнице и аллеи. Есть в обновленной зоне отдыха и доступ к Wi-Fi. Обустроены смотровые площадки, установлены новые скамейки и урны, LED освещение территории.