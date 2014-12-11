Киевские власти собираются "отсканировать" улицы города

Киевская горадминистрация запустит на дороги столицы специальный автомобиль, который проведет инвентаризацию городских объектов. На основании добытых им данных специалисты создадут трехмерную модель города с геопривязкой по каждому объекту, сообщает LB.ua.

Цель такого проекта - собрать информацию о всех рекламных щитах, зеленых насаждениях, местах парковки, светофорах, дорожных знаках.

После проведения лазерного сканирования с помощью оборудования с программным обеспечением будет сделан анализ сканов и фотографий, на основании которых и будет создана карта. Машину будут запускать дважды в год, чтобы можно было оценивать изменения.

Бюджет проекта - менее 2 млн гривень.

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Напомним, что похожие проекты есть у компаний Google и "Яндекс" - Google Street View и "Яндекс.Панорамы".