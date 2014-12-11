В Киеве возле дворца "Украина" сожгли автомобиль "известного юмористического проекта" - МВД

Как сообщает ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве, вчера в 21.30 в дежурную часть Печерского райуправления милиции по спецлинии "102" поступило сообщение, что возле дворца "Украина" горит автомобиль Range Rover. По вызову немедленно выехали руководство районного управления милиции и следственно-оперативная группа в полном составе.

На месте происшествия в милицию обратился 42-летний мужчина, который назвался водителем коллектива известного юмористического проекта. Он рассказал, что около 18.00 припарковал служебную иномарку на улице Большая Васильковская, где рядом, в помещении концертного зала, происходил очередной запись развлекательной телепрограммы. Примерно в 20.40 он отошел к ближайшей лавке, а менее чем через полчаса мужчине позвонил знакомый и сообщил, что горит его внедорожник.

Читайте такжеВ Киеве сожгли автомобиль пресс-секретаря Кличко (фото)Вернувшись к транспортному средству, водитель обнаружил повреждения передних и задних дверей слева, а рядом - битое стекло от бутылки. По словам очевидца происшествия, заметив горящий автомобиль, он пытался потушить пламя с помощью огнетушителя.

Во время обследования прилегающей к месту происшествия территории сотрудники милиции обнаружили и изъяли фрагменты стекла с резким запахом, характерным для легковоспламеняющихся веществ, и бутылку с крышкой, в которой содержались остатки жидкости.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу, следствие продолжается.

Об инциденте сообщил и генеральный директор дворца "Украина" Роман Недзельский в Facebook. По его словам, автомобиль принадлежал одному из лидеров студии "95 квартал".