СМИ: в Киеве загорелся подвал Бессарабского рынка (фото)

Рядом с местом инцидента стоит карета скорой.

В центре Киева произошел пожар в здании Бессарабского рынка. Пользователи соцсетей сообщают, что якобы горит подвальное помещение здания, передает ТСН. Читайте такжеВ Киеве полностью сгорел паб (фото, видео) Рядом с местом инцидента стоит карета скорой. Дым поднимается над зданием. Других подробностей пожара пока нет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter