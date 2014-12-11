СМИ: в Киеве загорелся подвал Бессарабского рынка (фото)

18:12, 11 декабря 2014
Киев
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Рядом с местом инцидента стоит карета скорой.

uainfo.org

В центре Киева произошел пожар в здании Бессарабского рынка.

Пользователи соцсетей сообщают, что якобы горит подвальное помещение здания, передает ТСН.

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Рядом с местом инцидента стоит карета скорой. Дым поднимается над зданием.

Других подробностей пожара пока нет.

uainfo.org

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