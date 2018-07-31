Полиция Киева пообещала вмешиваться в конфликт активистов и застройщика на Осокорках

Противники стройки на Осокорках считают, что работы ведутся незаконно и могут привести к уничтожению близлежащих озер.

В полиции намерены пресекать конфликты между активистами и компаниями-застройщиками.

Об этом в комментарии ICTV заявил глава управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает Главком.

Комментируя конфликт вокруг стройки жилого комплекса и электроподстанции на столичных Осокорках, Андрей Крищенко сообщил, что расследование уголовного производства продолжается: «Были пострадавшие лица, расследуется уголовное дело, предъявлены подозрения одному из организаторов драки. Когда есть конфликт, полиция вмешивается. Это наша задача».

Драка, в ходе которой были госпитализированы больше 15 строителей, произошла 16 мая. Потасовку и погром устроили активисты «Экопарка Осокорки» вместе с представителями Национального корпуса. Конфликт повторился 28 июля, где вместо заявленного мирного митинга активисты начали сносить строительный забор, жечь технику, в связи с чем «мирный» митинг закончился массовой дракой активистов с полицией. На стороне местных жителей кроме представителей праворадикальных организаций журналисты заметили народного депутата Олега Петренко.

Противники стройки считают, что работы ведутся незаконно и могут привести к уничтожению близлежащих озер. В то же время в КГГА заверяют — строительство законное и абсолютно безопасное для экологии. «Уничтожать или засыпать озеро никто не будет и не собирается. Благоустройство — обязательная часть строительства», — говорит руководитель юридического отдела Департамента градостроительства и архитектуры Виктор Коляденко.

Компания-застройщик ООО «Контактбудсервис» обещает все работы по санитарной очистке озера и благоустройству прибрежной зоны будут проводиться под контролем коммунального предприятия «Плесо». На территории, занятой стихийными свалками, планируют разбить зону отдыха и построить несколько социальных объектов.