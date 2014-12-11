В центре Киева подрались футбольные фанаты: госпитализированы 2 французов

В Киеве в результате драки футбольных фанатов госпитализированы двое французских болельщиков.

Об этом сообщил народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Пару часов назад на ул. Прорезной произошла драка между французскими футбольными болельщиками и украинскими футбольными фанатами. Французы приехали поболеть за клуб Сент Этьен, который сегодня в Киеве играет с ФК ”Днепр”. Двое французов были увезены скорою помощью с разбитыми головами», - написал Геращенко.

Он также сообщил, что милиция задержала «двух футбольных хулиганов граждан Украины».

В Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве УНИАН сообщили, что в центре столицы произошла массовая драка футбольных фанатов.

«Сегодня около 18 часов на углу улиц Крещатик и Прорезная произошла драка с массовым участием футбольных фанатов», - говорится в сообщении. По подозрению в совершении противоправных действий правоохранители задержали двоих мужчин.

По данным ОСО, «в результате инцидента пострадали четыре человека (информация о пострадавших уточняется), которые с различными телесными повреждениями доставлены в больничные учреждения столицы».

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского райуправления милиции Киева. Правоохранители выясняют все обстоятельства и мотивы содеянного.

Сведения по этому факту внесены в Единый учет Шевченковского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, футбольные ультрас митинговали возле здания Федерации футбола Украины с требованием уволить арбитра Дмитрия Кутакова, который судил матч между командами «Волынь» (Луцк), – «Металлист» (Харьков)».

«Возмущенные митингующие нарушали общественный порядок - бросали файеры, вели себя агрессивно и вызывающе. Государственное имущество не повредили», - заявляли в милиции.

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Через непродолжительное время значительная часть фанатов разошлась, проинформировали в ОСО, добавив, что на месте осталось 30 человек.

К решительным действиям фанатов побудил судейский скандал в матче 10-го тура чемпионата Украины ”Волынь” - ”Металлист”. Игра была прервана на 88-й минуте, когда на поле выбежали луцкие ультрас, недовольные решениями главного арбитра матча Дмитрия Кутакова.

Теперь ”Волыни” грозит техническое поражение 0:3 и дисквалификация стадиона. Решение же по матчу в ФФУ примут после Нового года. В свою очередь, ”Волынь” требует пожизненной дисквалификации Кутакова и переигровки матча.