Виталий Кличко: памятник Илье Муромцу откроем в конце этой недели

Части для форм скульптуры, которые потом заливали бронзой, сначала изготовили с помощью 3D-принтера.

Памятник богатырю Илье Муромцу откроют в столице в конце этой недели в парке «Муромец».

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook. Также он обнародовал видео «путешествий» Муромца на Труханов остров.

«Друзья! Илья Муромец уже доехал на Труханов остров. Сегодня утром скульптура, которую в разобранном виде погрузили на большой тягач, отправилась по Киеву из литейной в парк «Муромец». Уже на месте памятник богатырю собирают и начнут устанавливать. Как я уже говорил, это будет уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям. Работал над ним молодой талантливый скульптор Владимир Журавель. А позировал для образа богатыря Василий Вырастюк. Уже в конце недели в парке «Муромец», где обустроили первую очередь зоны отдыха, можно будет оценить величественного Илью Муромца. Ведь памятник будет 11 метров высотой — вместе с холмом и гранитным постаментом», — написал Виталий Кличко.

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Памятник богатырю времен Киевской Руси Илье Муромцу, который устанавливают в Киеве, создали по уникальной технологии, которая до этого не использовали для скульптур такого большого размера. Части для форм скульптуры, которые потом заливали бронзой, сначала изготовили с помощью 3D-принтера. Такую уникальную технологию предложил молодой скульптор Владимир Журавель, который работал над Муромцем. С работами Владимира Журавля киевляне уже знакомы. В частности, это всем известная композиция из скульптур детей на Почтовой площади.

Ранее Виталий Кличко объяснял, почему возникла идея установить в Киеве памятник Муромцу.

«Илья Муромец, который, по преданию, родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял город Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре, — это наш богатырь, это наша история. Которую сегодня, к сожалению, пытаются у нас украсть. Поэтому Муромец будет стоять в Киеве, на территории Труханова острова, там, где когда-то располагалась жена князя Владимира!» — отмечал мэр столицы.