Киевские власти рассказали, когда и на сколько поднимут цену на проезд в транспорте

Согласно проекту распоряжения КГГА «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения», цена на разовый проезд в столичном метрополитене и городской электричке с февраля 2015 года составит 4 грн, а при покупке проездных бесконтактных карточек - от 3,16 до 3,9 грн. В наземном транспорте стоимость разового проезда составит 3 грн.

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При этом Василий Яструбинский отметил, что «экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров в метрополитене составляет 4,48 грн».

В свою очередь начальник коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Виталий Брагинский заявил, что в настоящее время для эффективного обслуживания пассажиров только для ремонта туннелей и подвижного состава необходимо более 2,5 млрд грн. Виталий Брагинский добавил, что после повышения тарифа метрополитен планирует увеличить доход до 1,5 млрд грн в год, что позволит покрыть долги предприятия, уплатить налоги, провести необходимое техническое обеспечение и вовремя выплачивать заработную плату.



Как сообщал УНИАН, 29 ноября Киевская городская государственная администрация на своем официальном интернет-портале опубликовала текст проекта распоряжения «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения».