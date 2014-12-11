Из-за пожара на Бессарабском рынке эвакуировали 80 человек

20:18, 11 декабря 2014
Киев
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Сегодня в столице тушили пожар на Бессарабском рынке.

uainfo.org

Сегодня в Киеве в подвальном помещении Бессарабского рынка возник пожар. 

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве, в 16.33 поступила информация о том, что на Бессарабский площади 1, в складе в подвальном помещении возник пожар.

Прибыв на место, спасатели эвакуировали 80 человек. 

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В 17.06 пожар на площади 40 кв. м локализовали, а в 17.16 - полностью ликвидировали. 

На месте происшествия работало 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в Киеве. 

Жертв и пострадавших нет.

Обстоятельства возникновения пожара выясняет следственно-оперативная группа.

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