Из-за пожара на Бессарабском рынке эвакуировали 80 человек

Сегодня в Киеве в подвальном помещении Бессарабского рынка возник пожар.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве, в 16.33 поступила информация о том, что на Бессарабский площади 1, в складе в подвальном помещении возник пожар.

Прибыв на место, спасатели эвакуировали 80 человек.

Читайте такжеВ Киеве полностью сгорел паб (фото, видео)

В 17.06 пожар на площади 40 кв. м локализовали, а в 17.16 - полностью ликвидировали.

На месте происшествия работало 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Жертв и пострадавших нет.

Обстоятельства возникновения пожара выясняет следственно-оперативная группа.