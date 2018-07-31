Кличко: Ремонт Большой Окружной дороги оптимизирует движение транзитного транспорта

По его словам, в настоящее время выполнены работы по подготовке строительства путепроводов через ул. Богатырскую и через железную дорогу.

После капитального ремонта Большой Окружной дороги уменьшится транспортная нагрузка на центральные улицы города. Поскольку транзитные авто не ехать по центральным магистралям столицы.

По этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции строительства путепровода и развязки на окружной дороге, на участке от просп. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской, сообщается на официальном сайте КГГА.

Основной проезд на этом участке будет около 2 километров. Планом предусмотрено строительство 2-х новых путепроводов, подземного пешеходного перехода, устройство насыпи земляного полотна, перекладка всех коммуникаций и инженерных сетей. Также предусмотрено озеленение окружающей территории.

«Киев – крупный транзитный город. Поэтому вместе с ремонтом магистралей в самом городе, мы должны заботиться и о транспортных развязках вокруг столицы. Таким образом, мы улучшим трафик в городе и оптимизируем движение транзитного автотранспорта, в том числе, крупногабаритного. Чтобы он не проезжал по центральным магистралям столицы», – подчеркнул Виталий Кличко.

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По его словам, в настоящее время выполнены работы по подготовке строительства путепроводов через ул. Богатырскую и через железную дорогу. Сделано тоннельную часть подземного пешеходного перехода. Начато устройство насыпи земляного полотна. Завершить все работы на объекте должны осенью следующего года.

Также Виталий Кличко проверил, как идут работы по капитальной реконструкции улицы Семьи Кульженков. После ремонта там появится прямой выезд на кольцевую дорогу, которая сейчас строится. Это существенно разгрузит площадь Тараса Шевченко от автомобильного и особенно транзитного транспорта, уменьшит количество заторов на площади.

«Длина участка, который мы капитально обновляем, – два с половиной километра. Проектом предусмотрено устройство 4-х полос движения. Полная замена асфальтобетонного покрытия. Оно будет трехслойное. Прокладывают здесь и новую сеть дождевой канализации, обустраивают тротуары. Здесь будет и обновленная сеть наружного освещения. Новые лампы, которые мы устанавливаем, – экономичные и более эффективные. А это, прежде всего, – безопасность водителей и пешеходов. Часть работ уже выполнена», – отметил мэр.

Виталий Кличко напомнил, что за предыдущие два года в Киеве отремонтировали более 500 километров дорог и проездов. И, как минимум, 300 километров планируют обновить в этом году.

На сегодня в городе завершаются ремонтные работы на улице Ярославов Вал и на транспортной развязке на пересечении проспекта Леся Курбаса и улиц Гната Юры и Владимира Покотило, где одновременно ремонтируют 3 путепроводов и 4 подземных пешеходных перехода. Продолжается капитальный ремонт путепровода на пересечении улицы Кирилловской улице Елены Телиги. Там, по словам мэра, есть небольшое отклонение от графика из-за чрезвычайной ситуации, вызванной стихией. Активно ведутся работы на улице Алматинской и путепроводе на этой улице, улицах Назаровской, Генерала Родимцева.