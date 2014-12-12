Станцию метро "Майдан Независимости" закрыли, не работает даже пересадка

Также станция не работает как пересадочная с линии на линию.

Как сообщается на сайте Киевского метрополитена, поезда проследуют мимо станции без остановки.

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Дальнейший режим работы станций будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами.