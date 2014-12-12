Станцию метро "Майдан Независимости" закрыли, не работает даже пересадка
09:57, 12 декабря 2014Киев
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В связи с получением информации об угрозе взрыва, станция «Майдан Независимости» закрыта для входа и выхода пассажиров.
«Майдан Независимости» закрыта для входа и выхода пассажиров / Радіо Свобода
Также станция не работает как пересадочная с линии на линию.
Как сообщается на сайте Киевского метрополитена, поезда проследуют мимо станции без остановки.
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Дальнейший режим работы станций будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами.
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