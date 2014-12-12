В Киеве на Новый год запретили салюты

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Ввели табу на пиротехнику еще в сентябре - из-за трагических событий на Востоке. Запрет должен был длиться три месяца, однако теперь его продлили, чтобы не пугать киевлян, которые могут перепутать шум от салютов или петард с настоящими взрывами. Нарушителей обещают наказывать.

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"Нарушение этого запрета подпадает под правонарушение и понятно, что это будет начиная от того, если родители не усмотрели за детьми - это может быть штраф, вплоть до серьезной ответственности", - заявил секретарь Киеврады Алексей Резников.