В Киеве на Новый год запретили салюты
09:58, 12 декабря 2014Киев
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В столице на новогодние праздники продлили запрет использовать пиротехнические средства.
Киевляне могут перепутать шум от салютов с настоящими взрывами / УНИАН
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Ввели табу на пиротехнику еще в сентябре - из-за трагических событий на Востоке. Запрет должен был длиться три месяца, однако теперь его продлили, чтобы не пугать киевлян, которые могут перепутать шум от салютов или петард с настоящими взрывами. Нарушителей обещают наказывать.
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"Нарушение этого запрета подпадает под правонарушение и понятно, что это будет начиная от того, если родители не усмотрели за детьми - это может быть штраф, вплоть до серьезной ответственности", - заявил секретарь Киеврады Алексей Резников.
В столице запретили салюты
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