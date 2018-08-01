В Киеве мужчина "бесплатно" пропускал людей в метро, но повелительнице турникетов это не понравилось (видео)

Мужчина, используя свою карточку для оплаты проезда, пропускал на станцию метро других людей бесплатно для них.

На одной из станций киевского метро мужчина "бесплатно" пропускал других пассажиров, но дежурной на пропускном пункте это не понравилось - она заблокировала турникеты и "натравила" полицейского.

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Соответствующее видео опубликовано в паблике «Los Solomas/Соломенский район» в соцсети Facebook.

На кадрах видно, как мужчина, используя свою карточку для оплаты проезда, пропускал на станцию других людей бесплатно для них.

Однако сотрудница метрополитена, дежурившая на пропускном пункте по неизвестной причине начала блокировать турникеты.

На вопрос об основаниях для блокирования турникетов представитель метро сослалась на некую "инструкцию", и позвала полицейского. Однако тот тоже ничего не сделал, так как не было никаких нарушений.

Ранее УНИАН сообщал, что 31 июля, в последний день бесплатного обмена старых жетонов на новые для проезда в киевском метро, мужчина принес на обмен 2300 жетонов старого образца. Если ездить дважды в день, то этого запаса хватит почти на 3,5 года.