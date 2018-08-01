Кличко: Киевляне остаются заложниками позиции «Нафтогаза»

Жители столицы пока остаются заложниками позиции НАК «Нафтогаз». Об этом в эфире «Завтрака с 1+1» заявил мэр Киева Виталий Кличко.

“Нафтогаз" продолжает требовать от Киева уплаты штрафных санкций частной компании. Это более 1 млрд 200 млн. гривен. Я не могу себе позволить подарить кому-то, к примеру, 10 новых детсадов или 150 километров дорог, - подчеркнул Кличко. - “Нафтогаз” делает заложниками ситуации нас, киевлян. Мы продолжаем переговоры с «Нафтогазом» и не хотим затягивать этот процесс. Я убежден, что следующее судебное заседание должно решить этот вопрос”, - отметил Виталий Кличко.

Вместе с тем, он отметил, что город готов к различным возможным сценариям развития событий.

Мэр сообщил, что ситуация, в которой «Нафтогаз» отказывается подписывать соглашение о поставке городу газа, может повлечь угрозу регионального уровня. Поэтому, чтобы этого не произошло, вопрос вынесен на национальный уровень - для решения проблемы столица обратилась к правительству.

“Но надеюсь, что чрезвычайных ситуаций удастся избежать. Мы рассчитываем, что достигнем договоренностей, которые позволят возобновить поставки горячей воды в квартиры киевлян и не допустить отключений электроэнергии в городе”, - сказал Кличко.

Напомним, город последовательно выполняет решение Киевсовета о прекращении соглашения с «Киевэнерго» и возвращает под контроль общины имущество, что 17 лет находилось в управлении коммерческой структуры.