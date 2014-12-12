Появилось видео с места драки украинских и французских фанатов в центре Киева
11:21, 12 декабря 2014Киев
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В сети появилась видеозапись с места вчерашней драки, которая произошла в центре столицы между украинскими и французскими футбольными болельщиками.
Драка произошла в центре Киева / Скриншот видео
Фанаты подрались перед матчем Лиги Европы "Днепр" - "Сент-Этьен" (1:0). По факту инцидента правоохранители Киева возбудили уголовное производство.
Как сообщал УНИАН, в результате драки были госпитализированы двое французских болельщиков.
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