Появилось видео с места драки украинских и французских фанатов в центре Киева

В сети появилась видеозапись с места вчерашней драки, которая произошла в центре столицы между украинскими и французскими футбольными болельщиками.

Фанаты подрались перед матчем Лиги Европы "Днепр" - "Сент-Этьен" (1:0). По факту инцидента правоохранители Киева возбудили уголовное производство. Как сообщал УНИАН, в результате драки были госпитализированы двое французских болельщиков.

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