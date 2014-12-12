В "Киевпасстрансе" считают, что льготы на проезд в транспорте переселенцам не нужны

Такое заявление сделал генеральный директор коммунального предприятия "Киевпасстранс" Сергей Майзель.

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"В помещениях "Киевпасстранса" живут семьи переселенцев. Мы предлагаем им рабочие места, чтобы они пошли работать к нам. И предлагаем разную работу. Но 3% только пошли работать, а все остальные не хотят. Они получают льготы, мы их 3 раза в день кормим. Я не говорю, что это плохо. У них сейчас переходный период, но он не может длиться вечно. Кто хочет работать, тот не думает о льготах", - объяснил свою позицию Сергей Майзель.

Он отметил, что бесплатным проездом должны пользоваться только люди, которые действительно нуждаются в льготах, в частности, пенсионеры.

"У нас сегодня столько льгот, что и мы, и город, и правительство страны уже не понимают, сколько есть льгот на бесплатный проезд в транспорте", - отметил руководитель предприятия.