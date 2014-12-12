Городская электричка ежемесячно наносит бюджету Киева 4 млн грн убытков

Об этом сказал генеральный директор КП «Киевпасстранс» Сергей Майзель. «На сегодняшний день городская электричка приносит убытки городу, местному бюджету и КП «Киевпасстранс» примерно до 4 млн грн. в месяц», - сказал он.

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Чтобы уменьшить убыточность, по словам Майзеля, необходимо прежде всего «правильно зарежимить все платформы, чтобы киевляне не находили множество «дыр», как проехать бесплатно», и надо доработать саму инфраструктуру этого вида пассажирского транспорта.

«После этого городская электричка будет действительно пользоваться спросом и не будет приносить убытки», - сказал руководитель «Киевпасстранса».

По его мнению городская электричка - это очень хороший для столицы проект и если его доработать и вложить определенную сумму денег – то это будет действительно удобным наземным метро.

Майзель сообщил, что на следующий год на улучшение инфраструктуры электрички, в частности, на платформах, планируется заложить около 5 млн грн и примерно 41 млн грн - на новые станции и подъездные пути.

«В 2015-2016 годах мы планируем обновить подвижной состав. И в 2017-м все-таки 12 поездов уже будут современными новыми комфортными», - отметил он.

О расписании движения городской электрички он сообщил, что в настоящее время завершается разработка нового графика. Работа ведется с Юго-Западной железной дороге. «И с нового года будет приближенный график с интервалом не более 17 минут», - сказал Сергей Майзель. По его словам, пока меньший интервал не удается реализовать из-за того, что по ее кольцу движутся также грузовые электропоезда, и поезда пригородного, и междугородного, и международного сообщения.