Городская электричка ежемесячно наносит бюджету Киева 4 млн грн убытков

15:31, 12 декабря 2014
Киев
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Городская электричка в нынешнем режиме работы и при действующем тарифе ежемесячно наносит 4 млн грн убытков бюджету столицы.

Городская электричка не выгодна киевским властям \Фото УНИАН

Об этом сказал генеральный директор КП «Киевпасстранс» Сергей Майзель. «На сегодняшний день городская электричка приносит убытки городу, местному бюджету и КП «Киевпасстранс» примерно до 4 млн грн. в месяц», - сказал он.

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Чтобы уменьшить убыточность, по словам Майзеля, необходимо прежде всего «правильно зарежимить все платформы, чтобы киевляне не находили множество «дыр», как проехать бесплатно», и надо доработать саму инфраструктуру этого вида пассажирского транспорта.

«После этого городская электричка будет действительно пользоваться спросом и не будет приносить убытки», - сказал руководитель «Киевпасстранса».

По его мнению городская электричка - это очень хороший для столицы проект и если его доработать и вложить определенную сумму денег – то это будет действительно удобным наземным метро.

Майзель сообщил, что на следующий год на улучшение инфраструктуры электрички, в частности, на платформах, планируется заложить около 5 млн грн и примерно 41 млн грн - на новые станции и подъездные пути.

«В 2015-2016 годах мы планируем обновить подвижной состав. И в 2017-м все-таки 12 поездов уже будут современными новыми комфортными», - отметил он.

О расписании движения городской электрички он сообщил, что в настоящее время завершается разработка нового графика. Работа ведется с Юго-Западной железной дороге. «И с нового года будет приближенный график с интервалом не более 17 минут», - сказал Сергей Майзель. По его словам, пока меньший интервал не удается реализовать из-за того, что по ее кольцу движутся также грузовые электропоезда, и поезда пригородного, и междугородного, и международного сообщения.

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