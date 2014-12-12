Причиной пожара на Бессарабском рынке назвали окурок

16:18, 12 декабря 2014
Киев
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Предварительной причиной возникновения пожара в помещении коммунального предприятия «Бессарабский рынок» стал брошенный окурок.

uainfo.org

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на администрацию рынка.

Как проинформировали в предприятии, в помещении работают специалисты и следственно-оперативная группа, которые и дадут окончательную оценку происшествию. По предварительным данным, пожар начался около 16 часов в четверг, 11 декабря, от попавшего в люк вблизи одного из входов окурка. В подвале загорелись опилки, задымление от которых распространилось на первый этаж. Общая площадь пожара составляет около 40 кв. м, жертв и пострадавших нет. Убытки, вызванные пожаром, устанавливаются. 

Сегодня рынок работает в штатном режиме, следствия возгорания и задымления будут ликвидированы в ближайшее время. 

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Как сообщал УНИАН, 11 декабря в Киеве в подвальном помещении Бессарабского рынка возник пожар. Была проведена эвакуация 80 человек. 

На месте происшествия работали 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

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