Причиной пожара на Бессарабском рынке назвали окурок

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на администрацию рынка.

Как проинформировали в предприятии, в помещении работают специалисты и следственно-оперативная группа, которые и дадут окончательную оценку происшествию. По предварительным данным, пожар начался около 16 часов в четверг, 11 декабря, от попавшего в люк вблизи одного из входов окурка. В подвале загорелись опилки, задымление от которых распространилось на первый этаж. Общая площадь пожара составляет около 40 кв. м, жертв и пострадавших нет. Убытки, вызванные пожаром, устанавливаются.

Сегодня рынок работает в штатном режиме, следствия возгорания и задымления будут ликвидированы в ближайшее время.

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Как сообщал УНИАН, 11 декабря в Киеве в подвальном помещении Бессарабского рынка возник пожар. Была проведена эвакуация 80 человек.

На месте происшествия работали 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в Киеве.