Возмущенный Кличко вышел к протестующим под КГГА: "я тебе в ухо крикну" (видео)

Сегодня в центре Киева предприниматели требовали навести порядок с МАФами в столице и перекрывали Крещатик, а возмущенный мэр Виталий Кличко вышел к протестующим с нецензурными словами, сообщает ТСН.ua.

Столичные активисты вышли на улицы, чтобы требовать от власти Киева упорядочить размещение МАФов.

Читайте такжеБолее 90% киевлян против торговли на входах и выходах станций метро - КГГА

В соцсетях сообщают, что пикетчики стояли под КГГА несколько часов и в конце концов решили заблокировать дорогу. К ним вышел и столичный мэр Кличко. Он подошел вплотную к одному из митингующих, стащил с него шапку и сказал: "Я тебе в ухо крикну в следующий раз, понял". Когда же столичный мэр увидел, что активисты выходят на проезжую часть, то выругался словом "бл*дь" и отправился их останавливать.