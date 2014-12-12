Французская компания исследует в Киеве оптимизацию системы теплоснабжения

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА), соответствующий Меморандум о взаимопонимании между КГГА, консалтинговой компанией Seureca и ПАО «Киевэнерго» подписан сегодня.

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В трех пилотных районах столицы – Шевченковском, Голосеевском и Оболонском – будут исследованы особенности работы системы теплоснабжения, возможности использования альтернативного топлива, например, биомассы, а также проведения мероприятий по энергосбережению.

«В результате этой совместной работы к началу 2016 года город получит комплекс профессиональных рекомендаций от европейских экспертов, которые в дальнейшем будут воплощены в рамках реализации городской программы энергосбережения», - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что лишь с учетом внедрения лучших европейских практик и привлечения долгосрочных инвестиций можно говорить о реальных перспективах программ энергосбережения в столице.

«Городские власти готовы создать условия для конструктивного и открытого диалога, который позволит в итоге достичь оптимизации работы системы теплоснабжения Киева», – подчеркнул он.

Как отмечается, результаты исследования будут использованы ПАО «Киевэнерго» для поэтапной комплексной реконструкции системы теплоснабжения Киева, а также реализации проектов по использованию восстанавливаемых источников энергии.

«В рамках исследования будет разработан проект комплексной реконструкции системы теплоснабжения и котельных в нескольких районах города. Он допускает укрупнение котельных, их автоматизацию и частичный переход на альтернативное топливо (биомассу)», – сообщил руководитель экономического отдела Посольства Франции в Украине Винсент Фалькоз.

Финансирование исследования будет осуществляться за счет средств гранта французского правительства. О выделении гранта посол Франции в Украине Ален Реми сообщил Киевскому городскому председателю Виталию Кличко в официальном письме.

Консалтинговая инжиниринговая компания Seureca входит в группу Veolia Environnement Consulting Engineers. Seureca специализируется на международных проектах в области энергетики, водоснабжения, водоотвода и обращения с твердыми отходами.

Ранее компания Seureca уже проводила подобные исследования в городах разных стран, в том числе в Ивано-Франковске.