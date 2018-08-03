Кличко: Наша принципиальная позиция – количество рекламы в столице должно быть меньше

По его словам, в городе внедряют новую схему розмення наземной рекламы.

Власти Киева вместе с владельцами рекламных компаний разработала правила размещения внешней рекламы в Киеве. Теперь ее количество на улицах столицы уменьшится.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Newsone».

По его словам, в городе внедряют новую схему розмення наземной рекламы.

«Наша принципиальная позиция – количество рекламы на улицах столицы должно быть меньшим. Мы нашли компромисс между всеми ключевыми игроками рекламного рынка. И договорились о том, что наружной рекламы в городе должно быть меньше. Сегодня, например, вы не увидеть в центре столицы так называемые растяжки, не увидите такого количества больших билбордов, - отметил Кличко. - Действуют принятые правила. Это будет касаться и метрополитена. Мы минимизируем количество рекламы, которая «закрывает» как вагоны метро, так и сами станции», - сказал мэр столицы.

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По его словам, актуальным является вопрос упорядочения размещения рекламы на транспорте. Кличко заявил, что он дал соответствующее поручение профильному заместителю Алексею Резникову и Управлению по вопросам рекламы КГГА по разработке в сжатые сроки схемы размещения рекламы на транспорте. Ее, в частности, не должно быть на окнах и дверях в вагонах метро, на дверях входной группы метрополитена и мраморных фрагментах отделки станций. Также реклама не должна портить облик станций - памятников архитектуры.