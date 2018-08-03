Кличко призвали уволить главного ветеринара Киева Заславского из-за конфликта в приюте для животных "Сириус"

Комментируя обращение, Грановский отметил, что новый директор коммунального предприятия «Киевская городская больница ветеринарной медицины» Михаил Заславский хочет взять под контроль финансовые потоки частного приюта.

Народные депутаты Украины призвали мэра Киева Виталия Кличко немедленно вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг приюта для бездомных собак «Сириус».

Соответствующее депутатское обращение опубликовал на своей странице в Facebook Александр Грановский. Под документом подписались сотни народных избранников.

Комментируя обращение, Грановский отметил, что новый директор коммунального предприятия «Киевская городская больница ветеринарной медицины» Михаил Заславский имеет целью взять под контроль финансовые потоки частного приюта.

«По какому праву любой чиновник может себе позволить оказывать давление на пожарных, сотрудников СЭС, ветеринарной службы, налоговиков? А о чем их просит этот чиновник? Только об одном - заявиться с проверкой и приказать передать контроль над убежищем, в котором около 3 тысяч животных», - объясняет Грановский.

Депутат утверждает, что конфликт между активистами и «Сириусом» полностью управляется коммунальным предприятием. «Эта нелепая ситуация разделила настоящих героев и защитников прав животных на 2 лагеря. Разве это допустимо? К сожалению, эти люди даже не представляют, что они перешли в пользование в руки одного человека, который преследуют самые что ни на есть животные цели. И это единственное, что связывает этого специалиста с животным миром», - пишет Александр Грановский.

Заславский был назначен в октябре 2017 года. Коммунальное предприятие отвечает за содержание и регулирование численности безнадзорных животных. В своем официальном обращении к Виталию Кличко народные депутаты указывают, что вместо обеспечения киевлян качественными ветеринарными услугами, Заславский начал неправомерно расходовать бюджетные средства. Мэру Киева напомнили, как в мае чиновник избил двух женщин-волонтеров, а в июне, совместно с группой лиц, совершил нападение на частный приют «Сириус». По данному факту открыто два уголовных производства.

Комментируя нападение руководитель приюта Александра Мезинова отметила, что Заславский покинул убежище, не дождавшись вызванной полиции... «Помочь некому, зато облить грязью и оскорбить - желающих предостаточно», - писала Мезинова.

В своем обращении депутаты просят Кличко изучить обстоятельства дела и освободить Заславского с занимаемой должности.

Комментируя призыв уволить чиновника, Грановский отметил, что не видит другого выхода: «Боюсь, есть проблема: и уголовные дела, и неприемлемое поведение государственного мужа, и кулаки в адрес обычных женщин, и отсутствие компетенций заниматься подобными делами... У меня сегодня опустились руки. Я не вижу другого выхода из сложившейся ситуации. Мой единственный мотив - помочь животным. Другого нет и быть не может».