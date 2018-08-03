Петр Пантелеев: «1 августа Киев окончательно вернул контроль над всем тепловым хозяйством»

– Так кто же все-таки на данный момент владеет теплоэнергетическим комплексом Киева?

– Собственником теплоэнергетического комплекса в Киеве была и остается городская община, киевляне. По договору, который был заключен еще в 2001 году, этот комплекс был в управлении ПАО «Киевэнерго».

За последние два года мы выполнили колоссальную работу, чтобы вернуть тепловое имущество в управление города. Был проведен технический и экономический аудит состояния теплоэнергетического комплекса международными компаниями, выполнена инвентаризация имущества, которое 17 лет находилось в управлении «Киевэнерго». Было создано новое специализированное городское предприятие, которое взяло на себя функции предоставления тепла и горячей воды киевлянам. Причем на этом пути мы встретили множество препятствий и чрезвычайно мало поддержки.

Но все же 1 августа в Киеве произошло поистине историческое событие: в управление города возвращен весь теплоэнергетический блок. А это почти сотня тысяч объектов: 2,6 тысяч километров тепловых сетей, ТЭЦ, две сотни котельных, станции теплоснабжения, мусоросжигательный завод «Энергия» снова перешли в собственность коммунального предприятия, а значит – общины города. Из частной компании «Киевэнерго» более чем 7,5 тысяч квалифицированных сотрудников переведены в коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго».

В стране нет аналогичных процессов, когда городское имущество возвращали от частной структуры в управление общины.

– С какими ключевыми трудностями столкнулся Киев при возвращении имущества?

– В связи с тем, что многие процессы осуществлялись впервые в городе, то, естественно, было много правовых, организационных задач. Уже на финальном этапе возвращения городу теплового хозяйства нам пришлось искать пути решения важнейшей проблемы, связанной с позицией НАК «Нафтогаз Украины»: НАК отказал нам в заключении договора з КП «Киевтеплоэнерго» на поставку газа до тех пор, пока город не возьмет на

себя все долги, что были накоплены за период действия соглашения в «Киевэнерго». При этом в сумме значатся штрафы и пени, которые «Нафтогаз» начислял «Киевэнерго» за несвоевременную оплату газа.

– Какова сумма этих санкций?

– Около 1,2 млрд грн. Огромная сумма, для погашения которой на сегодня нет источника.

– На какой стадии сейчас конфликт с «Нафтогазом»?

– Городская власть предложила «Нафтогазу» обеспечить газ для нужд города, и отдельно, через суд, решать вопрос задолженности. Но НАК продолжает требовать от Киева уплаты всего долга, в том числе штрафных санкций и пени.

Отсутствие договора на поставку газа могло повлечь за собой риск остановки городских ТЭЦ, которые производят не только тепловую, а и электрическую энергию. Мы были близки к применению графиков аварийных отключений электроэнергии. Это крайне негативно бы отразилось на жизнеобеспечении города. В этой ситуации мы нашли оптимальный выход.

– Какой именно? И поступает ли сейчас газ на ТЭЦ?

– Чтобы избежать риска чрезвычайной ситуации, нам пришлось заключить временный договор на поставку природного газа с коммерческим предприятием УНБ (ЧАО «ДК «Укрнефтебурение», – ред.). Мы закупили 18 млн кубов газа, которого хватит для безопасной работы ТЕЦ-5. (На ТЕЦ-6 сейчас проводят ежегодные регламентные работы, – ред.). Считаю это решение правильным и взвешенным, ведь мы не могли допустить возникновения чрезвычайной ситуации в городе.

– На каких условиях заключили договор?

– По договору с компанией УНБ цена на газ составила 10,2 тыс. гривен за тысячу кубометров. Эта стоимость ниже по сравнению с рыночной ценой «Нафтогаза», но выше той, по которой, по условиям Кабинета министров, НАК должен продавать нам «голубое топливо».

Но хочу подчеркнуть – это решение временное. Наша задача – в течение месяца совместными усилиями представителей городской администрации, «Нафтогаза», Кабмина и «Киевэнерго» завершить переговорный процесс и выйти на заключение базовых договоров на поставку газа. Сейчас же газоснабжение осуществляется за счет коммерческого газа, но система работает в экономном режиме. Все котельные остановлены до решения вопроса заключения соглашения о поставках газа между «Нафтогазом» и «Киевтеплоэнерго».

Тем не менее, тысячи домов до сих пор остаются без этой услуги, и наша задача – окончательно решить вопрос с поставкой газа на все ТЭЦ, котельные, станции теплоснабжения и вернуть людям горячую воду. С этой целью городская администрация совместно с правительством прорабатывают «дорожную карту» для того, чтобы в дальнейшем все-таки заключить договор между «Киевтеплоэнерго» и «Нафтогазом».

– Как влияют эти события, например, на подготовку города к отопительному сезону, которую осуществляет уже новое предприятие?

– Конечно, ситуация с газом нам создала дополнительные проблемы, но активная подготовка к зиме ведется. Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» продолжает проводить необходимые гидравлические испытания (выполнено уже 76% работ), закупает технику, сохраняет необходимые социальные стандарты для персонала. Вчера провели тематический штаб со всеми районами на предмет подготовки домов и сетей. Работа ни на секунду не останавливается, за что хочу поблагодарить всю нашу команду.

Мария Панаева