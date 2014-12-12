На маршруте киевской городской электрички снова работают 10 поездов, два - все еще на ремонте

Со второй половины дня 12 декабря возобновляется работа одного из поездов городской электрички, которые были сняты для проведения ремонта.

Как сообщает КП «Киевпасстранс», таким образом, на кольце снова будут обслуживать пассажиров 10 электропоездов.

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Ознакомиться с расписанием движения поездов электрички киевляне могут на сайте www.kpt.kiev.ua.

Вместе с тем, два электропоезда, которые курсируют по сокращенному маршруту «Дарница – Киев-Петровка – Дарница» пока продолжают находиться на ремонте.

Как сообщалось, на балансе КП «Киевпасстранс» для обеспечения пассажирских перевозок городской электричкой находится 12 электропоездов, из которых 10 электропоездов курсируют по кольцевому маршруту, а 2 по сокращенному маршруту «Дарница – Киев-Петровка – Дарница».

Со второй половины дня 8 декабря временно, по техническим причинам, была отменена отправка одного из поездов городской электрички, который двигается по кольцевому маршруту по расписанию: в утренние часы: №№7408, 7421/22, 7433; в вечерние часы: №№7332, 7341/42, 7353/54, 7363.

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Раньше, 2 декабря временно была отменена отправка электропоезда городской электрички, который двигается по сокращенному маршруту «Дарница – Киев-Петровка – Дарница», а именно: в утренние часы: №№7203, 7205, 7207, 7410, 7204; в вечерние часы: №№7211, 7215, 7210, 7214.

Перед этим отменено отправление электропоездов: в утренние часы: №№7201, 7202, 7206, 7437; в вечерние часы: №№7336, 7208, 7209, 7212, 7213, 7216, 7217, 7471.