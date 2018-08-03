Пантелеев: Киев окончательно вернул контроль над всем тепловым хозяйством

По его словам, для успешного завершения процесса возвращения теплового хозяйства под управление города была проделана комплексная работа.

Киев с 1 августа окончательно вернул под управление общины весь теплоэнергетический блок, обслуживающий город.

Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев в интервью информационному агентству «УНИАН».

«Это поистине историческое событие: в управление города возвращен весь теплоэнергетический блок. А это почти сотня тысяч объектов: 2,6 тыс. километров тепловых сетей, ТЭЦ, две сотни котельных, станции теплоснабжения, мусоросжигательный завод «Энергия». Все это снова перешло в собственность коммунального предприятия, а значит – общины города. Из частной компании «Киевэнерго» более чем 7,5 тысяч квалифицированных сотрудников переведены на коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго», – сообщил заместитель городского головы.

По его словам, для успешного завершения процесса возвращения теплового хозяйства под управление города была проделана комплексная работа: международными компаниями проведен технический и экономический аудит состояния теплоэнергетического комплекса, а также выполнена полная инвентаризация имущества.

Читайте такжеКличко: Киевляне остаются заложниками позиции «Нафтогаза»

«Также было создано новое специализированное городское предприятие, которое взяло на себя функции предоставления тепла и горячей воды киевлянам. Причем на этом пути мы встретили множество препятствий и чрезвычайно мало поддержки», – отметил Пантелеев.

Наибольшей проблемой для руководства Киева стала позиция НАК «Нафтогаз Украины», которая требовала погашения всех долгов, накопившихся за период действия договора с «Киевэнерго».

«В этой сумме значатся штрафы и пени, которые «Нафтогаз» начислял «Киевэнерго» за несвоевременную оплату газа. Они составили около 1,2 млрд грн. Это огромная сумма, для погашения которой на сегодня нет источника», – сообщил заместитель городского головы.

При этом «Нафтогаз» по-прежнему отказывается подписывать договор на поставку газа, пока не будут уплачены все долги, что влечет за собой риск остановки городских ТЭЦ, которые вырабатывают не только тепловую, но и электрическую энергию.

«Мы были близки к применению графиков аварийных отключений электроэнергии. Это крайне негативно отразилось бы на жизнеобеспечении города. Чтобы избежать риска чрезвычайной ситуации, нам пришлось заключить временный договор на поставку природного газа с коммерческим предприятием УНБ (ЧАО «ДК «Укрнефтебурение», – ред.), у которого мы закупили 18 млн кубов газа. Этого хватит для безопасной работы ТЭЦ-5. Считаю это решение правильным и взвешенным, ведь мы не могли допустить возникновения чрезвычайной ситуации в городе», – отметил Пантелеев.

Он также добавил, что ситуация с газом не отразится на подготовке к отопительному сезону. По словам заместителя мэра, «Киевтеплоэнерго» уже выполнило большую часть запланированных гидравлических испытаний, продолжает закупать технику, сохраняет необходимые социальные стандарты для персонала.