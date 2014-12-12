Замдиректора департамента градостроительства и архитектуры КГГА отстранен от выполнения обязанностей
Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение об отстранении от выполнения полномочий заместителя директора департамента градостроительства и архитектуры начальника службы градостроительного кадастра Киевской горгосадминистрации Андрея Ваврыша и о проведении проверки его деятельности.
Как сообщили в пресс-службе мэра, в документе также речь идет о создании рабочей группы, которая проверит информацию о фактах коррупции, приведенных предпринимателями – владельцами МАФов во время сегодняшней встречи с Виталием Кличко.
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До конца декабря рабочая группа должна подать отчет киевскому городскому председателю по этому вопросу.
Сегодня Виталий Кличко встретился с митингующими - владельцами временных сооружений, которые пришли под КГГА с требованием уволить одного из чиновников городской администрации. Мэр сказал, если обвинения в коррупции в отношении какого-либо из столичных чиновников подтвердятся, они должны быть уволены и привлечены к ответственности.