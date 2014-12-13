В Киеве может появиться музей легендарного авиаконструктора Сикорского

Киевская усадьба легендарного авиаконструктора Игоря Сикорского, которая уже практически потеряна из-за упадка, может стать музеем

Помочь с деньгами на реконструкцию готовы в Соединенных Штатах, где легендарный конструктор долгое время жил и работал, говорится в сюжете ТСН.

Усадьбу еще много лет назад отдали в аренду фиктивному фонду. Общественные активисты говорят, ее намеренно доводят до разрушения. О том, что дом - часть мировой истории, сегодня напоминает разве импровизированная галерея вдоль стены.

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Сколько средств нужно, чтобы у Киева был музей выдающегося конструктора, посчитают в ближайшее время. К работам необходимо приступать немедленно - пока здание, построенное более 100 лет назад, еще можно спасти.