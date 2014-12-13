Комплексную схему размещения МАФов в Киеве презентуют в январе - Кличко

Комплексная схема размещения МАФов в Киеве будет представлена общественности уже в январе.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил после встречи с инициативной группой митингующих - владельцев МАФов, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Комплексная схема размещения МАФов будет готова в ближайшее время, и уже в следующем месяце мы презентуем ее общественности. Никаких исключений для ларьков, где продают алкогольные напитки возле учебных заведений, которые размещены в красной зоне возле выходов из станций метро, остановок общественного транспорта, не будет. Все они должны быть демонтированы», – подчеркнул Кличко.

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Городской голова призвал владельцев МАФов сообщать о фактах коррупции и вымогания взяток со стороны чиновников на специальный номер: (096) 588-11-88. «Мы должны вместе бороться с поборами и фактами коррупции. Если вы столкнулись с фактами вымогания взятки – обязательно сообщайте об этом», – сказал Кличко.

По словам мэра Киева, легально установленные МАФы должны платить паевые взносы в бюджет столицы, и никаких исключений быть не может. «Предприниматели должны работать открыто, и наполнять бюджет города. На сегодня же почти половина МАФов не имеют никаких разрешений, размещены незаконно и продолжают работать «в тени», – заявил Кличко.

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Как сообщал УНИАН, 12 декабря Кличко после встречи с митингующими - владельцами МАФов подписал распоряжение об отстранении Андрея Вавриша от исполнения полномочий заместителя директора департамента – начальника службы градостроительного кадастра Департамента градостроительства и архитектуры КГГА и проведении проверки его деятельности. В документе также речь идет о создании рабочей группы, которая проверит информацию о фактах коррупции, приведенную предпринимателями-владельцами МАФов.