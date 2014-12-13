В Киеве насчитывается около миллиона автомобилей и лишь 6 тысяч парковочных мест - мэр

В январе власти Киева начнут проведение тендеров на обустройство современных парковок.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал в интервью Радио Свобода, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам Кличко, в столице насчитывается около 1 млн автомобилей, при этом парковочных мест - лишь 6 тысяч. ”Этих мест должно быть намного больше. Но мы должны создавать надлежащие условия для парковки автомобилей, чтобы не было случаев незаконной парковки на Крещатике, в пешеходных зонах и тому подобное. Поэтому со следующего месяца мы начнем публичные аукционы и тендеры на обустройство в столице современных парковок”, - сказал он.

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В то же время, отметил Кличко, для предотвращения незаконной парковки, которая блокирует и мешает движению автотранспорта, планируется привлекать эвакуаторы.