В 2015 году в Киеве не будет новых станций метро

Об этом заявил киевский городской председатель Виталий Кличко. Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэра, он сказал, что повышение тарифов на проезд в метрополитене - очень болезненная тема для тех, кто пользуется этим видом транспорта.

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"У нас сегодня самый дешевый проезд в метро в мире. Но метрополитен должен работать, должен повышаться уровень безопасности, обновляться подвижной состав. Нам нужно ремонтировать эскалаторы, продолжать строить новые станции метро, погасить задолженность по зарплате", - сказал мэр.

"Мы вынуждены поднять цену. Чтобы метро эффективно и безопасно работало, мы вынуждены это сделать", - сказал мэр и отметил, что это - непопулярное решение, но в условиях роста инфляции и цен на энергоносители иначе невозможно.

По словам Виталия Кличко, киевлян интересует, куда пойдут средства от повышения тарифов на проезд. Он сообщил, что из 1,5 млрд грн, которые планирует получить метрополитен в 2015 году, 800 млн грн - налоги и зарплата, 150 млн грн - плата за энергоносители, 300 млн грн - погашение долгов за обновленный состав вагонов и обновление технического обеспечения. "Все остальное пойдет на развитие метрополитена и его содержание", - заверил мэр.

Кроме того, отметил киевской городской председатель, остро стоит вопрос о проведении ремонта некоторых подземных тоннелей, поскольку скорость поездов метро на некоторых участках не превышает 20-30 км/час из-за их изношенности.

Также мэр отметил, что в следующем году из-за низкого уровня финансирования невозможно будет открыть новые станции метро. "Мы сможем открывать станции в том случае, если Киеву в полном объеме будут возвращаться налоги на доходы физических лиц", - сказал он.