МВД обещает остановить работу всех игорных заведений в Киеве уже сегодня

В этом заверил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на свой странице в социальной сети Facebook.

«Когда вы говорите о точках игровых автоматов, которые якобы функционируют, проверяйте информацию. Если завтра в Киеве, не дай Бог, будет работать хоть одно игорное заведение, сообщите мне персонально, приеду лично. Районный руководитель милиции будет нести личную ответственность, включительно с увольнением. Но заверяю, этого не будет», - написал Шкиряк в субботу вечером.

По его словам, все игорные залы, «государственные лотереи» и подпольные казино будут закрыты. «Ни одно заведение не будет работать, точка», - заявил он.

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Раньше о намерениях МВД остановить функционирование всех лотерейных салонов и игорных клубов в Киеве, а затем и по всей стране в ближайшие дни, сообщал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как сообщал УНИАН, в Киеве милиция ликвидировала, в частности, элитное игорное заведение в центре столицы, в одном из торгово-развлекательных центров на Бессарабке, в котором функционировали около 130 игровых автоматов, которые, по разным оценкам, могли приносить владельцам от 500 тысяч до 1 млн долларов прибыли в месяц.