Дом профсоюзов на Майдане могут снести - Кличко

Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко в эфире радио «Свобода».

«Сейчас мы это решаем. Есть предварительные исследования, согласно которым это здание настолько повреждено, что его нужно сносить и строить новое. То есть, конструкции настолько повреждены пожаром и его опасно восстанавливать. В общем это вопрос к экспертам. Если сносить, то будет конкурс по новому зданию», - сообщил Кличко, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе столичного Дома профсоюзов, который сгорел во время акций протеста в центре Киева.

По словам мэра, пока вопрос по поводу будущего дома обсуждается с профсоюзами, но поскольку для его решения нужны средства, которых у столичной власти не достаточно, обсуждение не ускоряется.

Читайте такжеНа международный конкурс проектов по обустройству Майдана подано уже около 300 заявокЧто касается реконструкции Центрального универмага на Крещатике Кличко сообщил, что, по имеющимся расчетам, ЦУМ откроют после реконструкции через два года.

Также мэр выразил надежду увидеть обновленный Андреевский спуск уже весной. «Андреевский спуск – визитка Киева, старинная улица, мы не имеем права ее разрушать. Это должна быть пешеходная зона», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, столичный департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции (Госархстройинспекция) отменил регистрацию декларации о начале выполнения строительных работ в Доме профсоюзов, поскольку в результате строительных работ на объекте произошло изменение конфигурации указанного дома.

Раньше Госархстройинспекция обращалась к правительству с просьбой позволить проверку столичного Дома профсоюзов, поскольку в инспекцию поступила информация, что работы на объекте выполняются с нарушением градостроительных норм и стандартов.

Справка УНИАН. Столичный Дом профсоюзов сгорел в феврале этого года во время массовых акций протеста в Киеве против власти экс-президента Украины Виктора Януковича. Здание, расположенное на Майдане Незалежности, использовалось активистами как штаб Национального сопротивления. Во время штурма Евромайдана в ночь с 18 на 19 февраля сотрудники силовых структур подожгли Дом профсоюзов, чтобы протестующие покинули здание.

В конце сентября председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой рассказывал, что в Доме профсоюзов ведутся работы по очищению несущих конструкций и вывозу мусора. По его словам, обследование здания планируется провести в октябре, после чего будет проведен конкурс для привлечения инвестора и подрядной организации для восстановления объекта. Председатель ФПУ также отметил, что пока в планах федерации восстановление Дома профсоюзов в том виде, в каком он был до пожара. По его оценкам, восстановление объекта обойдется приблизительно в 60 млн. грн.