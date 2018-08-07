Скандал под Киевом: жители Подгорцев перекрыли трассу из-за ТРЦ и коррупции чиновников

Активисты уверяют, что они не собираются сдаваться, а наоборот готовы к решительным мерам.

Жители села Подгорцы в Обуховском районе продолжают перекрывать Днепровское шоссе в знак протеста о незаконном внесении 2 марта 2018 года изменения в генплан села, что предполагает возведение торгово-развлекательного центра и многоэтажек на болотистой местности, а также наличие коррупции в действиях чиновников, которые утверждали этот проект.

Как пишут Украинские новости, жители села тщетно пытаются убедить органы власти, что изменения в генплан села Подгорцы станут причиной социальной и экологической катастроф, которые могут унести жизни не одной тысячи людей.

Напомним, что в июле этого года активисты написали официальные запросы в Киевскую ОГА, Обуховскую РГА, Генеральную Прокуратуру Украины, Министерство экологии и природных ресурсов Украины, Министерство охраны здоровья Украины, Министерство образования и науки Украины.

В запросах они изложили все недочеты и опасности новостроек. Как уверяют активисты, письма не рассматривались, официальные ответы им не поступали.

На сегодняшний день жители села и активисты настаивают, что им известны виновники сложившейся ситуации - голова Киевской облгосадминистрации Александр Горган, и. о. директора департамента градостроительства и архитектуры Дмитрий Лыков, голова Обуховской райгосадминистрации Иван Рудик, директор департамента государственного архитектурно-строительного контроля Александр Коломиец и, главный виновник конфликта – голова села Подгорцы – Кравченко Сергей.

Активисты настаивают на том, что им также известна причина пассивности чиновников, ведь последние не рассчитывали на подобную настойчивость со стороны жителей села. Вероятно, органы власти не воспринимали активистов как достойных оппонентов, с которыми придется строить диалог.

Полное безразличие и игнорирование властью существующих проблем заставило 3 августа местных жителей и активистов перекрыть участок Днепровского шоссе возле села Подгорцы.

Кроме того, по данным СМИ, на акцию протеста приехал также глава села Сергей Кравченко в сопровождении группы молодых людей.

Как утверждают очевидцы, ситуация сразу накалилась, так как молодые люди были агрессивно настроены, что стало причиной начала потасовки. Ее все же удалось избежать благодаря вовремя вмешавшемуся наряду полиции, который занял позицию обороны жителей села от их же головы и его "доброжелателей".

Жители села и активисты крайне возмутились, так как большая часть протестующих состояла из женщин, пенсионеров и студентов.

Активисты настаивают, что они всего лишь старались обратить на себя внимание и заставить чиновников выйти на полноценный диалог.

Стоит напомнить, что 1 августа губернатор Киевской ОГА согласился принять активистов в 14:00 для обсуждения конфликта. Однако в назначенное время им оповестили, что встреча была перенесена заместителем начальника отдела по связям с общественностью Сергеевым Андреем на 10:00 и проведена без их участия.

Активисты уверяют, что они не собираются сдаваться, а наоборот готовы к решительным мерам. Если ситуация никак не будет изменяться, то они готовы перекрыть дорогу на сутки и заблокировать кортеж президента. Возможно, так они смогут обратить внимание на их проблемы и отменить генплан, по которому незаконно используются земли села.

Напомним, ранее активист Олег Шушкевич высказался по поводу плану застройки села Подгорцы в Киевской области.