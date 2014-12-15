Ночью в Киеве горел банк
04:19, 15 декабря 2014Киев
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В Киеве в банке, что на улице Фрунзе, 25, вспыхнул пожар.
ТСН
Огонь охватил крышу здания, позже загорелось внутри, передает ТСН.
К приезду пожарных крыша горела уже извне.
Пока неизвестно, когда именно вспыхнул пожар.
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В здании на Фрунзе, 25 размещен главный офис банк 3/4.
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По информации "Insaider", банк принадлежит Вадиму Ищенко. Ранее Forbes сообщал, что банк находится в сфере интересов бывшего министра финансов Юрия Колобова.
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