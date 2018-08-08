Названа дата, когда более чем на год закроют часть "уставшего" моста на Шулявке

Полностью закрыть движение по эстакаде возле станции метро "Шулявская" могут в сентябре.

Часть развязки возле станции метро «Шулявская» в Киеве перекроют для проезда с 18 августа, то есть через 10 дней.

Об этом эксклюзивно телеканалу «Киев» сообщил главный инженер КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений» Александр Здольник.

Он уточнил, что ограничат движение на заездах рядом с путепроводом. Но пока трафик на нем не будут останавливать, хотя сам мост уже начали разбирать.

По его словам, перекрытие введут 18 августа, и оно будет действовать более года.

«Мы перекрываем съезды с улицы Гетьмана на проспект Победы и перекрываем съезды с проспекта Победы на улицу Александра Довженко с целью обеспечения возможности перекладки инженерных сетей в этом узле», - сказал Здольник.

Полностью закрыть движение по эстакаде могут в сентябре.

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Отмечается, что по плану реконструкция транспортного узла продлится почти полтора года.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2017 года в Киеве частично обрушился Шулявский мост. В результате обрушения никто не пострадал. Ремонтные бригады оперативно восстановили поврежденную часть путепровода.

В мае в КГГА сообщили, что эксперты определили финальный вариант реконструкции Шулявского путепровода. Объект планировали реконструировать за 12 месяцев, стоимость проекта оценили в 400 млн грн. Предполагалось, что после реконструкции Шулявский путепровод станет современной магистралью с достаточно высокой пропускной способностью. Однако работы на путепроводе в прошлом году так и не начали.

18 апреля с.г. мэр Виталий Кличко заявил, что власти города планируют начать ремонт Шулявского моста в этом году, ориентировочная стоимость работ составит около 1,5 млрд грн.

Однако в мае общественные активисты призвали КГГА и Кличко пригласить независимых экспертов и провести новый конкурс на проект реконструкции путепровода. В КГГА в ответ заявили, что утвержденный проект реконструкции отвечает современным требованиям и оптимизирует движение транспорта на этом участке.

В конце июня журналисты программы «Схемы» (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый) выяснили, что тендер по определению компании, которая будет осуществлять реконструкцию транспортной развязки, разыграли непрозрачно: между двумя связанными фирмами, которые выводят на одного народного депутата - Максима Микитася, который является хорошим знакомым мэра Кличко.

В КГГА на это заявили, что тендер на реконструкцию Шулявского моста проведено без нарушений законодательства, а спекуляции вокруг реконструкции моста направлены на затягивание начала работ.

Центр противодействия коррупции 3 августа, ссылаясь на ответ Печерского управления полиции г. Киева сообщил, что правоохранители не видят криминала в материалах тендера.