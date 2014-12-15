В 15 столичных автомобилях ГАИ установили платежные терминалы

В 15 столичных машинах ГАИ установили платежные терминалы. Нарушители правил дорожного движения теперь смогут заплатить штраф, не отъезжая от места дорожного происшествия, говорится в сюжете ТСН.

Заставлять платить немедленно недобросовестных водителей инспекторы ГАИ не будут. Только будут предлагать варианты - или платить через терминал в машине, или уже в кассе банка.

Правда, это касается штрафов за мелкие нарушения, за которые не предусмотрено изъятие водительских прав.

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В киевском ГАИ говорят, что пока это эксперимент. Он уже неделю работает в Днепропетровске.

Если результаты себя оправдают, платежные терминалы в машинах ГАИ появятся и по всей Украине.