В 15 столичных автомобилях ГАИ установили платежные терминалы
Нарушители правил дорожного движения смогут заплатить штраф, не отъезжая от места дорожного происшествия.
В 15 столичных машинах ГАИ установили платежные терминалы. Нарушители правил дорожного движения теперь смогут заплатить штраф, не отъезжая от места дорожного происшествия, говорится в сюжете ТСН.
Заставлять платить немедленно недобросовестных водителей инспекторы ГАИ не будут. Только будут предлагать варианты - или платить через терминал в машине, или уже в кассе банка.
Правда, это касается штрафов за мелкие нарушения, за которые не предусмотрено изъятие водительских прав.
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В киевском ГАИ говорят, что пока это эксперимент. Он уже неделю работает в Днепропетровске.
Если результаты себя оправдают, платежные терминалы в машинах ГАИ появятся и по всей Украине.