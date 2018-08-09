Из-за аварии на водопроводе затопило место раскопок на Почтовой площади в Киеве

Из-за аварии на водопроводной системе затопило место раскопок квартала Средневекового Киева (XI-XIX вв.) на Почтовой площади в Киеве.

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Об этом сообщили общественные активисты в Facebook. Согласно сообщению, авария на водопроводе произошла вчера вечером. Находившиеся на месте представители общины, вызвали коммунальщиков, а также полицию и спасателей.

«Вода разрушает памятник на Почтовой площади. Течет уже с двух сторон. Представители ответственной структуры были, но ничего не решили и уехали», - сообщил один из активистов Виталий Билецкий и добавил, что коммунальные службы вообще не приехали на вызовы.

«Полиция зафиксировала факт разрушения памятника археологии местного значения. Что будет завтра, неизвестно», - прокомментировал ситуацию Билецкий.

По информации активистов, с вечера и до глубокой ночи городские службы игнорировали обращения об аварии на памятнике.

«Мы уже неоднократно поднимали вопрос о сложном состоянии памятника и необходимости его ревизии исследователями, деятельность которым заблокирована еще с зимы. По нашей просьбе именно по этому вопросу к министру культуры обратился ряд депутатов Верховной Рады. Но пока продолжается беспорядок в сфере охраны памятников, памятники поджигают, заливают водой», - написала член Международного совета по вопросам памятников и достопримечательностей (ИСОМОS), заместитель председателя правления общественной организации «Общество Андреевский спуск» Ольга Рутковская

Она также сообщила, что экскурсии в места раскопок временно приостановлены из-за аварии.

Как сообщал УНИАН, с 20 июня на Почтовой площади продолжается бессрочная акция с требованием создать музейное пространство на месте раскопок, которые ведутся на территории, где планируется строительство ТРЦ. Активисты круглосуточно находятся на площади и распространяют информацию о выявленных археологами находках и ситуации с застройкой территории, организуя экскурсии на место находок.

21 июня депутаты Киевсовета поддержали решение о принятии мер по сохранению археологических находок на Почтовой площади с целью создания музея, но отклонили предложения о расторжении инвестиционного договора с застройщиком этой территории.

5 июля Верховная Рада поручила Кабмину внести объект культурного наследия «Участок прибрежного городского квартала средневекового Киева» на Почтовой площади в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории «памятник национального значения».

8 августа экспертный совет Минкульта поддержал предоставление обнаруженному памятнику на Почтовой площади статуса национального памятника археологии и рекомендовал министерству рассмотреть вопрос о внесении в госреестр археологические находки, которые были найдены во время раскопок на Почтовой площади. Кроме того, рекомендовано доработать вопрос о включении этого же памятника в государственный реестр в категории памятник истории.

Справка УНИАН. Часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты XI-XII веков были обнаружены в начале 2015 года во время строительных работ на Почтовой площади. В июле 2016 года директор Департамента культуры КГГА Диана Попова заявила, что раскопки древнего города на Почтовой площади будут продолжаться и проблем с финансированием работ по консервации и сохранению находок нет. Однако исследования были приостановлены в марте 2017 года.

В декабре 2017 года заместитель председателя КГГА Алексей Резников заявил, что из-за давления грунта со всех сторон, возникшего из-за строительства ТРЦ, есть угроза дальнейшей безопасной эксплуатации зданий вокруг Почтовой площади и метрополитена, поэтому археологические и строительные работы приостановлены.