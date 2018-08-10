В киевском зоопарке продолжается масштабная реконструкция - КГГА

В частности, будут открыты три озера, расположенные вблизи центрального входа.

В октябре посетители Киевского зоопарка смогут ознакомиться с первыми результатами его масштабной реконструкции. В частности, будут открыты три озера, расположенные вблизи центрального входа.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

Первое озеро слева от входа – декоративное, с водопадом и водным каскадом, с живописными берегами, на которых обустраивают сад камней и планируют высадить редкие растения.

Справа от входа завершается реконструкция второго озера – для пеликанов. Глубина озера – 2,4 м. На его берегах сооружается здание для зимовки пеликанов, которое будет декорировано в виде скалы.

Третье озеро – для карпов кои, с углублением для зимовки рыб, водными растениями для естественной очистки и беседкой. На берегу "карпового озера" построен амфитеатр. Здесь будут проходить лекции, презентации, встречи. Всего в Киевском зоопарке ежегодно проводится около 90 образовательных мероприятий.

Все три озера имеют мощную систему очистки. Естественное очищение будет осуществлять биологическое плато из растений и камней. В то же время уже смонтирована система, которая будет отбирать из озер загрязненную воду, осуществлять механическую очистку, а затем пропускать воду через ультрафиолетовое излучение. Свежая вода будет поступать в озера со специально пробуренных артезианских скважин. Грязь будет спускаться в канализацию, а остатки отфильтрованной воды используются для полива зеленых насаждений в зоопарке. Такая современная и практически безотходная система есть далеко не в каждом европейском зоопарке.

«Киевский зоопарк никто не проектировал и не строил с таким комплексным подходом и с таким вниманием к комфорту животных, как это происходит сейчас», – отмечает Вячеслав Непоп.

Читайте такжеКличко пообещал сделать из Киевского зоопарка один из самых современных зоопарков Европы

Кроме озер, проводится строительство новой входной группы на пересечении проспекта Победы и улицы Зоологической. Будет обустроена площадь, где будут встречаться экскурсионные группы, рядом – фудкорт, магазин сувениров, туалеты, камеры для хранения вещей и большой аквариум. Аквариум с рыбами и фудкорт могут работать допоздна, в отличие от зоопарка, где звери после заката переходят в ночной режим или ложатся спать, поэтому основные экспозиции зоопарка закрываются в 18 часов, а зимой – еще раньше.

Рядом с новым входом станет новый приматник с зимними и летними вольерами, которые отвечают современным требованиям содержания животных и позволяют создать интересные экспозиции. Также строится универсальный вольер для временных экспозиций или смешанных видов животных. Эти объекты будут завершены в следующем году.

Директор зоопарка Кирилл Трантин рассказывает, что благодаря сохранившейся экосистеме это зеленый оазис в центре города уже стала убежищем для многих городских животных – здесь гнездятся аисты, прилетающие утки переждать сезон охот, прибегают белки. Зоопарк превращается в уютный природный дом для животных и комфортное место отдыха киевлян и гостей Киева.