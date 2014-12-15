В Киеве создали интерактивную карту автопарковок

Активисты создали интерактивную карту парковок в столице. К ее составлению предлагают присоединиться всем киевлянам, говорится в сюжете ТСН.16:45.

Для этого нужно зарегистрироваться, обозначить место парковки и дать ее примерное описание. Например, платная она или нет, сколько вмещается автомобилей и т.д.

Правда, на борьбу с незаконной парковкой это никак не повлияет. Авторы карты будут только проверять информацию и сверять ее с официальными данными, чтобы впоследствии создать новую транспортную концепцию Киева, которая будет учитывать количество паркомест и зарегистрированных в столице машин.

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Пока это соотношение составляет 160 машин на одно официальное паркоместо.

"Город получает убытки. Киевляне, гости столицы не могут припарковаться, и у нас тяжелая транспортная ситуация, хотя все можно решить. Первое задание - на базе полученных данных о транспортной системе города понять, какое количество парковочных мест. Количество паркингов, которые необходимы в Киеве", - говорит активист Богдан Аганин.

Как уже сообщалось, жители Троещины мусором люстрировали припаркованную на газоне машину.