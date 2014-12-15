Общественные активисты считают, что столичный Дом профсоюзов хотят разрушить

Общественные активисты провели акцию протеста под стенами Дома профсоюзов. Участники акции протеста опасаются, что под видом восстановления здание хотят разрушить, чтобы построить на его месте новый объект, передает Радио Свобода.

В частности эксперт в области градостроительства и архитектуры Виктор Глеба заявил, что под видом вывоза мусора, рабочие вывозят бетонные плиты перекрытия, которые перед тем умышленно разбивают.

«17 июня, во время обсуждения условий к памятнику Небесной Сотни, нам был продемонстрирован вывод об удовлетворительном состоянии конструкций, полную несущую способность конструкций дома. Поэтому народ очень возмутило сообщение о том, что каким-то образом во время проведения строительных работ Дом профсоюзов резко потерял конструктивную способность», - заявил эксперт.

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В ответ на обвинения активистов представители компании-подрядчика и благотворительного фонда «Возрождение Дома профсоюзов» заверили, что причин для беспокойства нет, а работы внутри дома продолжаются в обычном режиме. Сейчас строители освобождают здание от мусора и пытаются облегчить дом, чтобы не было опасности обвала.

Комментируя же заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что из-за повреждений здание вероятно придется снести, и которая стала причиной проведения акции протеста, директор компании-подрядчика предположил, что слова Кличко были неправильно трактованы.

«Он сказал, что окончательное решение за проектировщиками, которые обследуют техническое состояние дома. На сегодня это слово уже сказано. Возможно, он просто не в курсе. В отчете говорится о том, что дом подлежит восстановлению. Степень износа дома составляет 30 процентов. На 70 процентов от возобновляемый», - пояснил директор компании-подрядчика Борис Шуляев.

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Также представитель благотворительного фонда «Возрождение Дома профсоюзов» сообщил, что здание планируют открыть ко Дню Независимости в 2016 году.

19 февраля во время штурма Евромайдана в Киеве загорелся Дом профсоюзов. В здании остались заблокироваными активисты Майдана, по некоторым данным, спаслись не все. Здание, расположенное на Майдане Независимости, использовалось активистами как штаб Национального сопротивления, также там оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим майдановцам.